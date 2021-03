L’Anva Confesercenti Provinciale di Caserta lancia il grido di allarme per il settore mercati

“La Campania continua ad essere in zona rossa, da un anno, ormai, i consumi sono in forte calo, i mercati sono chiusi e gli operatori stanno trovando enormi difficoltà per il loro sostentamento – questo l’amaro sfogo del presidente provinciale Sebastiano Bernardo e del vicepresidente Giuseppe Amoroso.

“Siamo rispettosi per ciò che sta accadendo, per le tante vittime, siamo ancora oggi molto preoccupati per l’emergenza sanitaria e restiamo disponibili al sacrificio delle chiusure. Doveva essere un lockdown per sconfiggere il Covid-19, per evitare contagi e morti, ma dobbiamo constatare che il sacrificio fatto dagli operatori ambulanti è reso vano dai mancati controlli, continuiamo a registrare infatti tanti assembramenti ingiustificati e tante persone in strada senza un valido motivo””.

“Lanciamo un forte appello al Presidente della Regione Campania e a tutte le istituzioni impegnate in questa battaglia, richiediamo fortemente la riapertura immediata dei mercati, con le dovute misure di prevenzione anti Covid-19 lasciando lavorare, per quel poco che sarà gli operatori. Nonostante la chiusura dei mercati i contagi non sono calati, ciò vuol dire che il problema non è il commercio ambulante – spiegano Bernardo e Amoroso – Non si può andare oltre, il Governo deve riaprire i mercati altrimenti ci sarà una catastrofe commerciale in una territorio dove il commercio ambulante rappresenta una considerevole fonte di reddito per migliaia di famiglie. Il prolungamento delle chiusure rappresenta una vera iattura e gli operatori sono pronti a scendere in piazza”.