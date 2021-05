L’app “Fit-food” ideata dagli studenti del Don Gnocchi è stata selezionata da Confindustria

“FIT-FOOD” L’APP DEGLI STUDENTI DEL DON GNOCCHI DI MADDALONI SELEZIONATA DA CONFINDUSTRIA GIOVANI NEL PROGETTO I-FACTOR.

Il comunicato dell’istituto.

Maddaloni. Un ambito riconoscimento è stato conferito da Confindustria Giovani al Liceo Don Gnocchi di Maddaloni: una start up ideata dagli studenti dell’indirizzo economico-sociale del don Gnocchi è stata selezionata tra centinaia di progetti.

“Fit-food…click” è la proposta “sfornata” dai ragazzi del Don Gnocchi, ovvero una app dedicata al cibo sano secondo una logica che favorisce il “fit” sul “fast”: il buon gusto coniugato col benessere alimentare in alternativa al cibo “frettoloso”. Il target a cui si rivolge il progetto è quello di persone che hanno la necessità di sostenere una dieta, di far fronte ad allergie alimentari o più semplicemente aspirano a tutelare quella buona salute che comincia con il mangiar bene a tavola. L’App immaginata dai ragazzi connette gli utenti ai luoghi in cui si può mangiar sano e con gusto in base alle specifiche esigenze.

Il contesto in cui si è sviluppato l’impegno degli studenti del don Gnocchi è quello dell’alternanza scuola-lavoro. “L’elaborazione di questo progetto – ci spiega la dirigente scolastica Annamaria Lettieri – matura nell’ambito di un percorso di formazione avvenuto in sinergia con l’Università Giustino Fortunato. Esperienza positiva che dimostra la proficuità del fare rete e incentivare le connessioni educative tra scuola secondaria di secondo grado, istituti di formazione accademica e mondo imprenditoriale”. Prosegue la Dirigente: “Il fatto che un progetto così brillante sia stato realizzato nelle ore pomeridiane e in DAD è peraltro la dimostrazione che in un contesto formativo valido le difficoltà della scuola – che poi sono il riflesso delle difficoltà dell’intera società nei mesi del COVID – possono essere superate, anzi possono innescare una dinamica di sfida/risposta”

“I-Factor” (fattore-impresa) patrocinato da Confindustria è appunto un progetto che coinvolge scuole superiori e università e che termina con la elaborazione da parte degli studenti di una iniziativa imprenditoriale. I ragazzi sono stati stimolati a elaborare un “business plan” ovvero a dare forma organica a una proposta che possa tradursi in una nuova possibilità di impresa e occupazione al passo con l’innovazione tecnologica e le esigenze social del nostro tempo.

“Il business plan elaborato dai ragazzi del Liceo don Gnocchi e in particolare dagli studenti della IVB dell’indirizzo economico sociale si è classificata tra le sei proposte più brillanti tra le centinaia esaminate. Ora i ragazzi del Don Gnocchi saranno affiancati da un tutor di Confindustria Giovani per una articolazione pratica della loro visione”, ci spiega la prof.sa Maria Antonietta Zambella.