L’appello dei medici di base al Presidente De Luca: non possiamo continuare a lavorare senza protezioni!

Una lettera che è un vero e proprio grido di aiuto, indirizzato in primis al Governatore De Luca, che in Campania è a capo di questa grave emergenza. Ma nonostante i suoi proclami, i divieti , i decreti e le ordinanze che si susseguono a raffica, i medici di base e quelli che effettuano il servizio di Guardia Medica, sono in prima linea a combattere completamente disarmati.

Ad oggi sono completamente sprovvisti dei cosiddetti DPI , ovvero camici monouso calzari, guanti, mascherine e caschi protettivi. Rischiano praticamente di contrarre il virus con tutte le conseguenze del caso.

Pertanto, attraverso lo S.N.A.M.I. il Sindacato Autonomo dei Medici Italiani hanno scritto al Presidente della regione, ai Prefetti e alle ASL, sottolineando che, in attesa di essere equipaggiati dei DPI previsti, assicureranno solo il triage telefonico.