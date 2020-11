L’appello del sindaco medico Giovanni Lombardi: urgono medici ed infermieri

S.O.S. MEDICI E INFERMIERI

-Si prega di darne massima diffusione-

Lancio questo appello a tutti i medici ed infermieri di Calvi Risorta (e dintorni) che intendono aiutarmi nella gestione domiciliare dei pazienti Covid.

È necessario un aiuto: le Asl non sono organizzate per andare a casa, il 118 spesso è impegnato in situazioni estremamente critiche e declinano la chiamata, gli Ospedali non sono più ricettivi da tempo ed i medici di famiglia non sono stati dotati della giusta attrezzatura per poter entrare in sicurezza nelle abitazioni private.

Molti pazienti hanno estrema necessità di terapie a domicilio (ossigenoterapia, infusioni endovenose etc) e da solo non riesco più a far fronte all’innumerevole richiesta.

Se riusciamo a creare un gruppo di sanitari, capace di dotarsi in proprio dell’attrezzatura adeguata per operare in condizioni di sicurezza, proviamo a garantire un’assistenza più adeguata in un momento in cui il Sistema Sanitario è totalmente crollato.

Attendo adesioni in privato.

Il mio numero è: 3335767918.