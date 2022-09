L’APS “Carnevale maddalonese” approda a Viareggio, tempio del carnevale

Pubblicità elettorale

Maddaloni – Passata l’estate e terminata la pausa dopo la versione estiva della VII edizione del “Carnevale maddalonese” che ha riscosso grande successo, il quartier generale del carnevale riparte per preparare il carnevale del 2023.

Febbraio è più vicino di quanto si pensi e il gruppo è già al lavoro per preparare i nuovi carri, ovviamente in gran segreto.

Quello che invece possiamo raccontarvi e che la scorsa settimana una rappresentanza dell’APS “Carnevale maddalonese” è partita alla volta di Viareggio, città che, insieme a Venezia, sono colonne del carnevale italiano riconosciute a livello mondiale.

Gli amici dell’APS si sono recati, appunto, proprio alla cittadella del carnevale, cuore pulsante del carnevale più allegro, colorato ed ironico che si conosca, e hanno creato con i colleghi toscani una straordinaria sinergia.

Gli artigiani maddalonesi hanno avuto con i maestri della cartapesta toscana momenti di confronto sulle modalità di lavorazione della stessa, su questa antica arte che qui fa scuola, sulle tecniche di realizzazione dei carri e sull’organizzazione del carnevale. “Un incontro che ci ha arricchito molto, non solo a livello conoscitivo, ma anche a livello umano. Abbiamo incontrato persone affabili, gentili, che ci hanno accolto come vecchi amici e sono stati curiosi di conoscere il nostro percorso e di darci utili suggerimenti, da veterani del carnevale. E’ nata una preziosa collaborazione che farà crescere ancor di più il nostro carnevale, giunto ormai alla sua ottava edizione” – ha dichiarato il presidente Leonardo Ernesto Campese al rientro della delegazione di cui ha fatto egli stesso parte.

Intanto nel capannone si ritorna a lavorare alacremente, sfruttando tutti i momenti liberi e, per ora, nessuna indiscrezione trapela. Ci hanno solo detto che… ne vedremo delle belle” E noi non vediamo l’ora.