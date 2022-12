L’APS “Riforma del pensiero” fa arrivare BABBO NATALE in 500 e fa felici grandi e piccini

Portico di Caserta- Una grande festa si è svolta domenica mattina in piazza Rimembranza a Portico di Caserta. Nell’ambito del programma natalizio, grazie alla collaborazione con l’associazione “Riforma del pensiero”, associazione attivissima sul territorio, domenica mattina c’è stato in città il raduno e la sfilata delle FIAT 500, emblema del Made in ITALY. Le auto colorate appartenenti al FIAT 500 club Italia, dal fascino senza tempo, grazie alla collaborazione con il coordinamento di Caserta, hanno sfilato pre le strade e si sono fermate nella piazza principale. Su una di esse BABBO NATALE ha portato i doni per i più piccini, portando gioia e sorrisi. L’evento ha avuto la colonna sonora dei bottari di Portico dell’associazione “Cant e suon a sant’Antuon’ intervallato dalle esibizioni dei piccoli ballerini dell’ADS Team Iodice.