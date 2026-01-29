Largo Maradona, via alla riqualificazione: diventa un’area pubblica attrezzata

NAPOLI – Largo Maradona, meta quotidiana di turisti e tifosi provenienti da tutto il mondo, si prepara a cambiare volto. La Giunta comunale di Napoli ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area situata tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, trasformandola ufficialmente in uno spazio pubblico attrezzato e accessibile a tutti. Il provvedimento, proposto dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica Laura Lieto, prevede il recupero di circa 197 metri quadrati attraverso un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico perpetuo. L’intervento includerà una nuova pavimentazione in pietra lavica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di arredi urbani, panchine, fioriere, pergolati ombreggianti, chioschi amovibili e un nuovo impianto di illuminazione, oltre al restauro dei muri perimetrali. L’accordo stabilisce l’accesso libero e gratuito per l’intera giornata, mentre la gestione e la manutenzione dello spazio – pulizia, custodia e utenze – saranno interamente a carico dei soggetti privati, senza costi per il Comune. La Municipalità 2 vigilerà sul rispetto della convenzione e collaborerà alla programmazione di attività sociali e culturali. “Con questa delibera restituiamo ordine a un luogo diventato iconico – ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi –. La riqualificazione di Largo Maradona è un segnale concreto di attenzione alla vivibilità dei Quartieri Spagnoli, trasformando uno spazio privato in un’area collettiva curata e sicura”. Soddisfazione anche da parte della vice sindaca Lieto, che ha parlato di “un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato”, e dell’assessore al Turismo Teresa Armato, secondo cui l’intervento permetterà di gestire meglio i flussi turistici e offrire un’accoglienza adeguata alla fama internazionale del sito. Con la trasformazione in area pubblica attrezzata, Largo Maradona si avvia così a diventare non solo un simbolo di devozione sportiva, ma anche un nuovo spazio di socialità e decoro urbano nel cuore del centro storico di Napoli.