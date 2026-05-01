L’arrivo della Fiaccola della Pace e le comunità scolastiche sfilano in città

Nella mattinata scolastica di mercoledì 29 Aprile 2026 le scolaresche del territorio di Sessa Aurunca hanno sfilato per la Pace nella città Aurunca.

Grazie all’iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Lucilio”, preside Benedetta Caiazza, scuola polo nel capoluogo di Sessa Aurunca per l’accoglimento della “Fiaccola della Pace”, Agnese Ginocchio, presidente del “Movimento per la Pace. Circa 400 studenti hanno marciato per chiedere la Pace. Nell’ampio spazio antistante la scuola “Lucilio” la preside Caiazza ha concluso il suo intervento con la domanda postale da un alunno: “Ma dove sta andando l’Umanità?” Le ha fatto eco la preside Giuseppina Zannini, I.C. Carinola – Falciano, che rivolta ai fanciulli di tre ordini di scuola conclude: “Voi sarete facitori di Pace.” Don Pietro Robbio, come rappresentante della Diocesi di Sessa Aurunca; vicepreside Maria Rosaria Della Rosa in rappresentanza dell’I.C. Leone IX; preside Carmine Perrotta Convitto Agostino Nifo. Dopo gli interventi dei relatori, l’augurio di Pace dell’orchestra “Lucilio” e poesie di grandi poeti e di poeti in erba. Lungo il percorso della marcia momenti di esibizione delle altre scuole. La manifestazione per la Pace si è svolta con il patrocinio morale ed economico del Comune.