Scioperi maggio, il calendario

Il calendario delle mobilitazioni è folto e riguarda scioperi generali, stop ai trasporti e proteste nel mondo della scuola e della sanità, come riporta ADNKronos.
1. Gli scioperi generali
Sono ben tre le giornate di mobilitazione globale:
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1° Maggio: La Festa dei Lavoratori si apre con lo sciopero nazionale indetto da Usi Cit (con adesione Cobas). Interessate tutte le categorie pubbliche e private, con l’esclusione di trasporti e scuola.
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15-16 Maggio: Una maratona di 48 ore proclamata da Csle. Dalle università ai marittimi, dai metalmeccanici ai benzinai, fino a sanità e agricoltura: il blocco sarà massiccio.
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29 Maggio: Terzo round di sciopero generale indetto da una vasta coalizione di sigle (Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas) che paralizzerà nuovamente il Paese a fine mese.
2. Trasporti:
Il settore dei trasporti sarà il più colpito:
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7 Maggio: Stop al trasporto marittimo per l’intera giornata (00:00 – 23:59).
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11 Maggio: Allerta aerea. È la giornata più a rischio per chi viaggia in aereo. Oltre allo sciopero nazionale di Easyjet (ore 10:00-18:00), incroceranno le braccia i servizi aeroportuali di Cagliari, Enav a Roma e Napoli, Adr Security a Fiumicino e l’handling a Palermo.
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25-29 Maggio: Il trasporto merci su gomma si ferma per cinque giorni consecutivi, con possibili ripercussioni sugli approvvigionamenti.
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28-29 Maggio: Braccia incrociate per il settore ferroviario (dalle 21:00 del 28 alle 21:00 del 29) e per le autostrade (dalle 22:00 del 28 alle 22:00 del 29).
3. Scuola e Sanità:
Scioperi per rivendicazioni contrattuali e riforme:
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Scuola (6-7 maggio): Sei scioperi nazionali contro le prove Invalsi e la riforma degli istituti tecnici. Il personale docente e ATA protesta anche per il precariato e il potere d’acquisto.
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Scuole Roma (12 maggio): Stop totale per nidi e scuole dell’infanzia convenzionate con la Capitale.
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Sanità (18 maggio): Sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà personale medico, infermieristico e delle cooperative socio-sanitarie ed educative.
4. Trasporto Pubblico Locale: la mappa dei disagi città per città
Oltre alle mobilitazioni nazionali, il trasporto urbano (bus, metro e tram) vivrà fiammate di protesta locale:
|Data
|Città
|Settore/Azienda
|Orari/Note
|5 Maggio
|Messina
|ATM
|18:00 – 22:00
|5 Maggio
|Firenze
|Ferroviario
|Intera giornata
|5 Maggio
|Napoli
|Taxi
|08:00 – 22:00
|8 Maggio
|Potenza
|Miccolis
|15:01 – 19:00
|8 Maggio
|Trento
|Trentino Trasporti
|11:00 – 15:00
|9-10 Maggio
|Napoli
|EAV
|Dalle 19:31 (9/5) alle 19:30 (10/5)
|14 Maggio
|Novara
|SUN
|Articolato in tre fasce orarie
|15 Maggio
|Catania
|AMTS
|24 ore
|15 Maggio
|Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno
|Busitalia
|24 ore (con fasce di garanzia)
|20 Maggio
|Napoli
|EAV
|09:00 – 13:00
Si raccomanda di consultare i siti ufficiali delle compagnie di trasporto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aggiornamenti in tempo reale sulle fasce di garanzia previste per legge.