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Scioperi maggio, il calendario

L'Italia si ferma per tre scioperi generali e proteste a catena

Di Anna Rita Canone
Maggio preannuncia forti tensioni sociali e pesanti disagi per i cittadini.

Il calendario delle mobilitazioni è folto e riguarda scioperi generali, stop ai trasporti e proteste nel mondo della scuola e della sanità, come riporta ADNKronos.

1. Gli scioperi generali

Sono ben tre le giornate di mobilitazione globale:

  • 1° Maggio: La Festa dei Lavoratori si apre con lo sciopero nazionale indetto da Usi Cit (con adesione Cobas). Interessate tutte le categorie pubbliche e private, con l’esclusione di trasporti e scuola.

  • 15-16 Maggio: Una maratona di 48 ore proclamata da Csle. Dalle università ai marittimi, dai metalmeccanici ai benzinai, fino a sanità e agricoltura: il blocco sarà massiccio.

  • 29 Maggio: Terzo round di sciopero generale indetto da una vasta coalizione di sigle (Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas) che paralizzerà nuovamente il Paese a fine mese.

2. Trasporti:

Il settore dei trasporti sarà il più colpito:

  • 7 Maggio: Stop al trasporto marittimo per l’intera giornata (00:00 – 23:59).

  • 11 Maggio: Allerta aerea. È la giornata più a rischio per chi viaggia in aereo. Oltre allo sciopero nazionale di Easyjet (ore 10:00-18:00), incroceranno le braccia i servizi aeroportuali di Cagliari, Enav a Roma e Napoli, Adr Security a Fiumicino e l’handling a Palermo.

  • 25-29 Maggio: Il trasporto merci su gomma si ferma per cinque giorni consecutivi, con possibili ripercussioni sugli approvvigionamenti.

  • 28-29 Maggio: Braccia incrociate per il settore ferroviario (dalle 21:00 del 28 alle 21:00 del 29) e per le autostrade (dalle 22:00 del 28 alle 22:00 del 29).

3. Scuola e Sanità:

Scioperi per rivendicazioni contrattuali e riforme:

  • Scuola (6-7 maggio): Sei scioperi nazionali contro le prove Invalsi e la riforma degli istituti tecnici. Il personale docente e ATA protesta anche per il precariato e il potere d’acquisto.

  • Scuole Roma (12 maggio): Stop totale per nidi e scuole dell’infanzia convenzionate con la Capitale.

  • Sanità (18 maggio): Sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà personale medico, infermieristico e delle cooperative socio-sanitarie ed educative.

4. Trasporto Pubblico Locale: la mappa dei disagi città per città

Oltre alle mobilitazioni nazionali, il trasporto urbano (bus, metro e tram) vivrà fiammate di protesta locale:

Data Città Settore/Azienda Orari/Note
5 Maggio Messina ATM 18:00 – 22:00
5 Maggio Firenze Ferroviario Intera giornata
5 Maggio Napoli Taxi 08:00 – 22:00
8 Maggio Potenza Miccolis 15:01 – 19:00
8 Maggio Trento Trentino Trasporti 11:00 – 15:00
9-10 Maggio Napoli EAV Dalle 19:31 (9/5) alle 19:30 (10/5)
14 Maggio Novara SUN Articolato in tre fasce orarie
15 Maggio Catania AMTS 24 ore
15 Maggio Terni, Padova, Rovigo, Perugia, Salerno Busitalia 24 ore (con fasce di garanzia)
20 Maggio Napoli EAV 09:00 – 13:00

Si raccomanda di consultare i siti ufficiali delle compagnie di trasporto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aggiornamenti in tempo reale sulle fasce di garanzia previste per legge.