L’ASD Casertana Boxe al lavoro per incontro internazionale con una rappresentativa tedesca

CASERTA – La chiusura ermetica di ogni attività sportiva causa coronavirus ha bloccato lo sport casertano per mesi, sia quello agonistico che quello amatoriale. In una provincia che soffre di carenza di impianti sportivi, dove poche sono le associazioni sportive, dove c’è da tempo un crollo delle attività agonistiche il lockdown ha prodotto gravi danni non solo allo sport competitivo ma anche alle elementari forme di esercizio fisico.

La compulsione del diritto alla mobilità appare nelle forme in cui viene esercitata una pratica sadistica. È riconosciuto dalla stessa OMS che l’attività fisica è un presidio di salute rispetto a forme di malattie respiratorie. In altri paesi civili, dalla Francia alla Gran Bretagna passando dalla Scandinavia ai paesi dell’Est Europa è stato sempre possibile allenarsi con le dovute cautele. Questa lunga quarantena campana ha certamente indotto forme di abulia e sedentarismo in una popolazione con forti tendenze all’obesità.

Finalmente, grazie anche al deciso cambiamento in positivo della curva dei contagi, il Ministro dello Sport, di concerto con il CTS, ha dato il via libera agli sport di contatto, come calcetto, basket, pallavolo e pallanuoto, ma anche pugilato ed arti marziali basta che sia “accertata la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida” come stabilito dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni per il contenimento del Covid-19.

Anche l’ASD Casertana Boxe del M° Francesco PAGLIARO è freneticamente al lavoro per organizzare, nel corso del prossimo mese di settembre, un’attività pugilistica a livello internazionale. È, infatti, al lavoro per rilanciare e preparare un evento sportivo di grande rilievo. Il prossimo autunno, il sodalizio pugilistico casertano ha organizzato un incontro internazionale con una rappresentativa tedesca. Le date concordate con gli atleti germanici sono il 25 e 27 settembre 2020.

I match vedranno i ragazzi del team Pagliaro: Nicola PORTINO, Paolo CARUSO, Francesco CAPONIGRO, confrontarsi nel tradizionale luogo dei meeting della Casertana Boxe: piazza Cattaneo. I tecnici Pagliaro, padre e figlio, avranno con la rappresentativa italiana anche pugili élite di livello internazionale. Il coach Francesco PAGLIARO rilancia la boxe a Caserta in un momento particolare della città e per tutto il paese. Una sfida alla pesante atmosfera che sembra imbalsamare lo sport e la vita.