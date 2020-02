CASERTA – L’ASD Casertana Boxe continua a mietere successi in tutte le manifestazioni. Il sodalizio pugilistico casertano prosegue nel suo cammino di far crescere giovani promesse e campioni. Pasquale GAZZILLO è il nuovo campione regionale. Infatti, domenica 23 febbraio 2020 ha passato il turno regionale a Castellammare di Stabia per l’esito nazionale del torneo “Alberto Mura” ed accede ora alle finali del titolo italiano.

La manifestazione, che porta il nome del maestro e organizzatore di Porto Torres “Alberto Mura” – scomparso qualche anno fa, che si era dedicato con grande passione proprio alla formazione di giovani talenti, è ormai l’appuntamento più importante tra quelli promossi ogni anno in Italia in campo giovanile. Nel frattempo, un altro importante appuntamento aspetta Paolo CARUSO. Infatti, il giovane boxeur si sta preparando con la solita grinta ad un prestigioso test che lo vedrà protagonista nel Dual Match fra Italia e Ungheria.

Questo dual match precorre la partecipazione ai campionati europei. Un altro importante impegno attende Nicola PORRINO che ha raggiunto Carbonia in Sardegna per un Dual Match che vede contrapposto il giovane under 22 ai francesi, squadra AOB Youth categoria 75 Kg., dal 24 febbraio al 1° marzo 2020. Caserta porterà i colori nazionali nei confronti europei. Un buon viatico per un posto alle olimpiadi.

Non può che dirsi soddisfatto l’allenatore Francesco PAGLIARO che porta avanti dal 2013 con grande passione e spirito di sacrificio ed abnegazione l’ASD Casertana Boxe, una palestra, la sua, che vuole porsi sulla scia della tradizione pugilistica di Terra di Lavoro rappresentata a tutt’oggi dalla scuola marcianisana della noble art. I Tecnici della palestra sono Francesco e Salvatore Pagliaro maestri di pugilato proveniente dalla Scuola di Boxe Excelsior di Marcianise (CE).

L’obiettivo della A.S.D. Casertana Boxe Team Pagliaro è quello di diffondere in Caserta e nei Comuni limitrofi i valori ed i vantaggi psicologici e fisici del Pugilato (Boxe) uno sport per Tutti. Siamo in presenza di una rimarchevole novità sportiva nel panorama della boxe del capoluogo che in verità per ritrovare degli allori, seppur giovanili, deve rincorrere le tracce della mitica palestra del compianto Duca TIXON.

Centinaia di ragazzi di Caserta stanno passando nelle spartane arcate della palestra di Parco degli Aranci cimentandosi nella Noble art, un progetto che sembrava impossibile per il nostro territorio. Grazie all’ASD Casertana Boxe il pugilato è uscito dalle conventicole e dall’underground per assumere sempre più i contorni dello sport di massa.