L’assessore Caterina Ventrone pronta per il bis: “Amo la mia città e voglio che torni protagonista per la sua ricchezza culturale”

Maddaloni – La campagna elettorale nella città delle due torri è agli sgoccioli, ormai. Una campagna elettorale in cui per la prima volta un sindaco dopo anni, completa il suo mandato e da sindaco si ricandida per costruire sulle fondamenta che ha gettato dopo aver risollevato una città nel baratro totale. E lo fa con una coalizione totalmente civica, ampia ed eterogenea, in cui tutti gli amministratori uscenti si rimettono in gioco con lui, per continuare su un percorso tracciato insieme, giorno dopo giorno in un periodo storico reso ancor più complicato dallo scenario globale, caratterizzato dalla pandemie e dalla conseguente crisi che ne è derivata. Nonostante ciò, si è riuscito a far ripartire la città, con progetti ed idee sviluppati con competenza e lavoro di squadra. Uno degli aspetti più visibili di questo lavoro di squadra riguarda sicuramente il settore degli eventi, affidati all’assessorato gestito da Caterina Ventrone, giovane imprenditrice innamorata della politica e della sua città, che con caparbietà e dedizione ha ridato vita ad una città ormai totalmente spenta anche da questo punto di vista.

Sport, cultura e grandi eventi: nulla è stato trascurato dalla Ventrone che ha avuto attenzione per tutto ciò che rientrava nelle deleghe affidatele dal sindaco Andrea De Filippo. In primis le tradizioni, a cui i maddalonesi sono legati in maniera viscerale, e quindi la festa del santo patrono che è stato un evento senza precedenti analoghi per partecipazione ed organizzazione. Grandi nomi hanno riempito le piazze cittadine, dai Cugini di Campagna a Biagio Izzo, da un ricco parterre di ospiti per ricordare Giulietta Sacco recentemente scomparsa a stelle del firmamento canoro come Franco Ricciardi. Non da meno le varie edizioni del Natale, che è cresciuto di anno in anno. Eventi e cultura, un binomio vincente con tante iniziative patrocinate organizzate dalle tante associazioni attive sul territorio, con la stagione teatrale durante l’estate maddalonese e i numerosi eventi musicali. Ancora lo sport con il passaggio di tappa del Giro della Campania in rosa ed eventi sportivi per grandi e piccini. E proprio per i più piccoli sono state organizzate le “Giornate del bambino” con spettacoli e laboratori. La lista sarebbe ancora lunga ma chi ha vissuto la città sa che in questi anni ha trovato, a casa propria, momenti e luoghi di aggregazione, divertimento e socializzazione in cui poter arricchirsi e condividere interessi e passioni.

La passione è stata la spinta in questi anni, e la voglia di vivere in una città che non avesse nulla da invidiare ai comuni vicini – ha dichiarato l’assessore uscente – ed è questa stessa passione, oltre a tante idee ancora da trasformare in realtà che mi porta di nuovo, oggi, a scendere in campo e a partecipare a questa nuova competizione. Perché le idee hanno valore se le metti in pratica. E per metterle in pratica bisogna impegnarsi in prima persona così come ho fatto io in questi anni. Il voto è un diritto che abbiamo conquistato con fatica, e parlo soprattutto per le donne, ed è un dovere di cittadino. In questi cinque anni ho avuto una grande responsabilità, di cui ho sentito sempre. l’onere e l’onore. Ho sempre agito sapendo di rappresentare una comunità e per questo ho costruito reti di dialogo, confronto e collaborazione. Oggi, rispetto a ieri ho fondamenta solide su cui poter elevare e continuare a lavorare per riportare Maddaloni ai fasti di un tempo e far sì che si parli della nostra città per la cultura, per l’arte e la storia di cui è stracolma. Ed è per questo che chiedo alle cittadine e ai cittadini di confermarmi la loro fiducia attraverso l’esercizio del voto. Un appello in particolare lo vorrei fare ai giovani, a chi si appresta a votare per la prima volta. Dico loro di partecipare, di recarsi alle urne, di non essere diffidenti. Perché al di là del qualunquismo dilagante soprattutto attraverso i social esiste una politica sana, bella, fatta di lavoro e di impegno, che realizza il cambiamento. La partecipazione è fondamentale. E solo con il contributo di ciascuno sarà possibile realizzare il cambiamento.