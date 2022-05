L’assessore Marzo promuove il protocollo d’intesa tra Juvecaserta Academy, Protezione Civile e P.A. San Michele Onlus per i playoff

La Juvecaserta Academy, il gruppo comunale di Protezione Civile di Caserta e la P.A. San Michele Onlus hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire lo sviluppo della collaborazione finalizzata a garantire un servizio efficiente di assistenza agli spettatori durante le partite casalinghe nell’ambito dei playoff, che vedranno impegnati i bianconeri a partire da domenica 8 maggio.

Promotori e cofirmatari dell’accordo l’assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Marzo e il sindaco Carlo Marino, che subito hanno accolto la richiesta del patron della Juvecaserta Academy, Francesco Farinaro, di un presidio sanitario e di protezione civile presso il Palazzetto dello Sport di Viale Medaglie d’Oro durante le gare valevoli per la promozione al Campionato di Serie B di Pallacanestro.

Il protocollo, infatti, prevede la presenza fissa di almeno tre volontari di Protezione Civile e di un’ambulanza di tipo A durante tutta la durata dei playoff. “L’accordo firmato con la Juvecaserta Academy – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Marzo – formalizza le volontà di costruire un’agenda comune tra le Istituzioni, il mondo del basket casertano e le associazioni del territorio. Un ulteriore passo in avanti verso un modello di sport che sia al servizio della cittadinanza”.

“Ringrazio i nostri volontari di Protezione Civile e il coordinatore Francesco Brancaccio per la grande disponibilità dimostrata – ha concluso l’assessore Marzo – Un grazie lo rivolgo anche alla Pubblica Assistenza San Michele Onlus, nella persona del presidente Michele Carozza, e al patron della Juvecaserta Academy, Francesco Farinaro al quale auguro di riportare il basket casertano ai livelli che merita”.