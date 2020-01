L’assessore Piazza fa gli straordinari e fa risolvere il problema di una pericolosa perdita d’acqua in via Tescione

Serata movimentata per l’assessore Raffaele Piazza che insieme con Antonio De Falco, neo eletto nel coordinamento cittadino del Partito Socialista, si è trovato ad affrontare un’emergenza denunciata da alcuni commercianti e residenti in via Tescione angolo via Sicilia. Ma procediamo con ordine.

Il tutto ha avuto inizio alle ore 17 di questo pomeriggio allorquando sono arrivate ad Antonio De Falco le segnalazioni relative ad una consistente perdita di acqua proveniente dalle condotte fognarie.

Immediatamente l’assessore Piazza ed Antonio De Falco si sono recati sul posto per verificare quando stava accadendo, tutto ciò in linea con la Politica che il PSI sta praticando e cioè una interazione quotidiana con i cittadini attraverso l’assessore Piazza e il consigliere Iannucci.

Arrivato in via Tescione angolo via Sicilia, l’assessore Raffaele Piazza ha allertato prima il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone e subito dopo l’Italgas, ditta erogatrice del servizio idrico a Caserta.

Sul posto e’ giunto un tecnico dell’Italgas che, dopo un rapido accertamento, ha provveduto ad allertare una squadra di operai per riparare il danno. Va detto che l’allagamento della strada è stato provocato dalla rottura di una valvola della tubatura dell’acqua.

Al momento, per la gioia dei numerosi commercianti e residenti presenti, la fuoriuscita dell’acqua dalla fognatura è stata fermata garantendo così anche la sicurezza pubblica nel traffico cittadino.

“Voglio ringraziare – ha dichiarato l’assessore Piazza – l’ufficio tecnico del quale è dirigente Franco Biondi, Il comandante della Polizia Municipale Luigi De Simone, i Vigili del Fuoco e il Sindaco Carlo Marino. Abbiamo dimostrato che lavorando in sinergia possiamo più facilmente risolvere le problematiche della città.

Nei prossimi giorni – conclude Piazza – si provvederà a sostituire la valvola. Sul punto l’amministrazione comunale fornirà ai residenti indicazioni più dettagliate per garantire l’ efficace e definitivo ripristino dello status quo“.