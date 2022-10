L’assessore Sferragatta replica a FdI sulla richiesta di parcheggi rosa: sono stati da tempo proposti nella commissione ad hoc

Maddaloni – Corre l’obbligo di intervenire su quanto dichiarato dai consiglieri di Fratelli d’Italia, paladini indefessi di battaglie di civiltà, che dietro l’interesse e l’invito alla solerzia nei confronti del Sindaco ad attuare, in ottemperanza al nuovo codice della strada, la creazione di parcheggi rosa, manifestano in realtà uno scopo esclusivamente propagandistico, nonché la poca partecipazione, se non addirittura la scarsa attenzione, ai lavori consiliari. Infatti, sin dai primi mesi del 2021, quindi anticipando il dettato normativo del nuovo codice della strada, la terza commissione consiliare, allora presieduta dal sottoscritto, portava all’ordine del giorno di molteplici sedute la questione relativa ad una più corretta gestione dei parcheggi che ponesse maggiore attenzione alle esigenze delle donne in dolce attesa, dei diversamente abili e dei conducenti di veicoli elettrici ed ibridi. All’esito di tali lavori la commissione ha presentato in consiglio comunale una mozione sottoscritta da tutti i gruppi consiliari di maggioranza, compreso il rappresentante di fratelli d’Italia che non può non ricordare tali fatti!! Inoltre, se ciò non bastasse, poco più di un mese fa, ovvero il 13 settembre, il sottoscritto ha rappresentato in audizione ai membri della terza commissione consiliare, oggi presieduta dal consigliere Lutri, di aver già posto in essere le azioni necessarie affinché la predetta mozione si trasformasse in un atto concreto.

E malgrado l’interesse oggi pubblicamente manifestato dai consiglieri di FdI, si evidenzia che in quella seduta nessun loro rappresentante fosse presente! Invito pertanto i colleghi di FdI a voler dedicare ai lavori consiliari la stessa attenzione che hanno per lo studio delle norme, facendosi portavoce di iniziative concrete e non scopiazzate qua e là.