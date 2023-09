L’associazione “A casa di Lucia” presenta “Stelle Nere” di M.Letizia Grossi

“Stelle nere” è il titolo del giallo di Maria Letizia Grossi, edito da Giunti che verrà presentato il 13 settembre in via Ponte,43 all’interno della biblioteca dell’associazione culturale “ A casa di Lucia”, alle ore 19.00.

Il romanzo giallo segue le indagini della Commissaria Bardi, migliore profiler del centro Italia, al comando della squadra mobile di Firenze.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autrice Maria Letizia Grossi, Assunta Aulicino ed Ilenia Liguori nelle vesti – rispettivamente – di moderatrice e relatrice.

Le conversazioni saranno intervallate dalla lettura di passi del romanzo da parte di Donatella Pasquariello.

“Qualcuno si salverà. Forse la guerra finirà. E sempre, anche ora, ci sono le stelle sopra il deserto. Si, mi sono apparse nere, hanno assorbito il male che travolge la terra, ma lo so che splendono ancora. La notte prima di lasciare il Qamar ho mostrato le stelle al mio autista, a Roveta le ho additate alla commissaria: è come se mi sentissi il compito di indicarle, un modo per insistere nella speranza. Qualcosa di bello nell’universo resta, si salva e potrebbe salvarci.”