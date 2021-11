L’associazione ABC organizza visite guidate con degustazioni

Natale è alle porte ed è tempo di immergersi nelle suggestive ed avvolgenti atmosfere natalizie. L’ Associazione in Movimento a.b.c ha in calendario varie iniziative per il periodo natalizio, puntando anche sulla valorizzazione delle bellezze del territorio maddalonese. Sabato 11 e 18 dicembre sarà aperta al pubblico la storica dimora del ” Il Rifugio dei Templari – Palazzo d’Angelo “, in via Nino Bixio affinché gli astanti possano ammirare le meraviglie custodite entro le sue mura e le sue spettacolari cantine. Un viaggio nella storia, cultura e buon gusto accompagnato da una visita guidata, nel luogo dove si riunivano i cavalieri e per godere di una degustazione di castagne e vino di Solopaca. L’ evento prevede due appuntamenti serali alle 18:00 e alle 19:30 per i giorni 11 e 18 dicembre per un totale di quattro visite. Sarà un evento a numero chiuso con max 20 partecipanti per ogni turno e con pagamento anticipato di 5,00 (Cinque/00) Euro. Qualora l’ evento venga annullato, verrà restituita la somma versata. Per ulteriori info e contatti: Messenger, Telefono : 3342608753 WhatsApp al 3314298808.