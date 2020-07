L’Associazione ” Angeli” Di Maddalena Corvino e la Caritas Diocesana donano stampanti ai ragazzi bisognosi

Caserta Nella giornata di ieri, venerdì’ 3 luglio 2020, L’ Associazione ” Angeli” della quale è Presidente la dott.ssa Maddalena Corvino insieme alla Caritas Diocesana con il referente Danilo Zenga ha donato ad alcune famiglie bisognose delle stampanti Wi-Fi utili a sostenere i giovani meno fortunati nella didattica a distanza.

“Dopo il triste periodo di Quarantena forzata – ha dichiarato Maddalena Corvino-è prevalso il desiderio di sentirsi ancora più vicini, di vivere, di collaborare, di lavorare in gruppo per condividere idee e soprattutto superare quelle barriere sociali che questi mesi così’ problematici hanno imposto a tutti noi. Ringrazio la Caritas diocesana e in modo particolare l’amico Danilo Zenga ,

Molto chiaro nel suo intervento è stato anche Danilo Zenga: “Durante questi mesi di lockdown molti studenti non sono riusciti a collegarsi in rete . Non tutte le famiglie infatti si possono permettere di comprare un tablet o una stampante.Grazie alla nota generosità dell’ ex Assessore del Comune di Caserta Maddalena Corvino e alla vicepresidente dell’ Associazione ” Angeli”Antonella Russo siamo riusciti ad ottemperare a questa grave mancanza.