L’associazione Attivi & Solidali di Alessandro Remaio tra beneficenza e riqualificazione territoriale

Di IneS Ranieri

Alessandro Remaio presidente dell’associazione “Attivi & solidali”,nata dall’idea di 4 amici allo scopo di rendersi disponibili con altruismo e buona volontà, ci ha contattato per illustrarci gli obiettivi del suo team.

A tal proposito, l’associazione mira alla difesa e alla valorizzazione del territorio per riqualificare la città e difenderla da numerose problematiche.

Con amore e attenzione verso il prossimo Remaio dichiara quanto in pochi mesi siano giunti a grandi risultati grazie alla presenza di numerosi iscritti dai 15 ai 60 anni, volenterosie e determinati nel raggiungimento di questo obiettivo.

Essi sono spronati da ottimismo e amore verso la città casertana. Tra le loro iniziative la riqualificazione dell ex palazzo del bingo.

L’area dell’ex parcheggio bingo è stata infatti data loro in concessione dal comune e ad oggi, grazie all’intervento della squadra del giovane leader e’ rinata letteralmente. I componenti, con spirito di iniziativa e collaborazione con alcuni sponsor, hanno fisicamente ripulito l’intera zona.

La settimana scorsa, dopo aver appreso la notizia del bisogno di beni di prima necessità riscontrato dal canile di Caserta, si sono messi in moto offrendo loro cibo attraverso una campagna alimentare.

Quest’ultima ha riscosso successo tanto da riempire un intero furgone di croccantini, coperte e scatolette. Tutto ciò è stato ottenuto grazie al contributo volenteroso dei partecipanti dell’associazione e non solo.

Si è cercato sostegno anche esterno riscontrando risposte positive: hanno partecipato in maniera solidale anche numerosi cittadini casertani non iscritti.

I prossimi progetti in cantiere sono indirizzati verso una raccolta di vestiario per i clochard e di giocattoli per regalare in sorriso ai più piccoli appartenenti a famiglie economicamente più fragili.

I componenti del gruppo non mirano a sentirsi protagonisti,ma solo a fare del bene per il prossimo valorizzando il territorio con azioni benefiche.

FOTO