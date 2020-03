L’Associazione civica Futura Informa interviene sulla vicenda dell’assunzione di tre dipendenti comunali

TEANO – L’attuale Amministrazione comunale di Teano è ancora una volta al centro di una polemica che la vede sul banco degli imputati: prima pubblica la procedura per la selezione di tre dipendenti da assumere a tempo determinato presso l’ufficio delle Politiche Sociali, poi, il 3 marzo 2020, fa marcia indietro ed annulla quanto voleva fare.

Ecco, di seguito, quanto ha scritto sulla propria pagina web l’Associazione Civica “@Futura-Informa” che in Consiglio comunale è rappresentata dall’ex Sindaco Nicola Di Benedetto: “Abbiamo segnalato al Comune la totale illegittimità della procedura di selezione di 3 dipendenti da assumere a tempo determinato nell’ufficio delle politiche sociali. Oggi il responsabile comunale ha ANNULLATO con un suo provvedimento (determina 153 del 03.03.2029), sconclusionato e fumoso, tutto quello che era stato fatto con superficialità e faciloneria.

In estrema sintesi, tutto il procedimento era stato organizzato e svolto, a nostro giudizio, in totale spregio delle NUOVE norme in materia di assunzioni della pubblica amministrazione IN VIGORE DA FINE 2018; inoltre l’avviso pubblico rinnegava e smentiva clamorosamente la stessa programmazione delle assunzioni che l’amministrazione comunale aveva deliberato solo a fine gennaio. La cosa preoccupante è che gli stessi distratti amministratori non si sono accorti che quella procedura metteva a rischio anche il piano di riequilibrio in corso di definitiva approvazione”.

Ma l’associazione continua denunciando quello che non a proposito dei servizi erogati alle persone disagiate: “Intanto i servizi per le persone disagiate continuano a NON ESSERE EROGATI, in evidente contrasto con i paroloni e le promesse che anche in questi giorni affollano i social e i giornali. Sorpresi? Noi no. Sono 20 mesi che predichiamo inascoltati, nell’indifferenza degli amministratori e nel silenzio dei cittadini. P.S. Questa emergenza è come la nebbia … avvolge ogni cosa e nasconde la desolazione”.