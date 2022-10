L’associazione “DifferenteMente” organizza la prima edizione italiana della celebre gara podistica “Sine qua non run”

Sabato 22 ottobre alle h. 18:00 si terrà a Caserta la prima edizione italiana della celebre gara podistica “Sine qua non run”, che si svolge ogni anno a Parigi.

L’evento sportivo, organizzato dall’Associazione casertana DifferenteMente APS, in collaborazione con l’associazione francese Sine qua non, è patrocinato dai Comuni di Caserta e di Casagiove ed ha un valore simbolico importante: contrastare la violenza sessista e sessuale che troppo spesso le donne devono affrontare non solo nella pratica degli sport, ma anche nella loro vita quotidiana.

Entrambe le associazioni, infatti, perseguono lo scopo di promuovere l’uguaglianza di genere e contrastare le discriminazioni.

“Ogni sette minuti una donna è vittima di stupro o tentato stupro e una donna su tre è vittima di violenza nel mondo. Come se ciò non bastasse, la situazione che si sta verificando in Iran, dove le donne scese in piazza per rivendicare la propria libertà sono statebarbaramente picchiate, violentate e finanche uccise, è allarmante. Oggi più che mai, dunque, è necessario mobilitarsi in difesa dei diritti e della libertà delle donne”, sostienel’avvocata Francesca della Ratta, presidente di DifferenteMente.

La gara, aperta ad uomini e donne, consisterà in una corsa non cronometrata di 6 km che partirà da piazza Gramsci, attraverserà tutto il centro storico di Caserta e, al fine di instaurare un momento di forte condivisione, si svolgerà contemporaneamente a quella parigina.

Numerose le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa: New Power Casagiove, Insieme si può, Aspic Caserta, Direzione Futuro, Fidapa – Caserta, Ande – Caserta, Rotary Club Caserta Reggia, Le Avvocate Italiane, Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere, Camera Civile di S. Maria Capua Vetere, Camera Penale di S. Maria Capua Vetere, Ondif – Caserta, M.G.A. Campania, Camera Minorile di S. Maria Capua Vetere, Cammino – S. Maria Capua Vetere, Dinamika ASD, Dinamika Outdoor, Risvegli Culturali, Yoga Studio Kriya, ArteDonna, International Inner Wheel Club Caserta Terra di Lavoro, A.S.D. FICS, International Inner Wheel Capua Antica e Nova, Osservatorio Giuridico Italiano, UISP Comitato di Caserta.

L’incasso sarà devoluto a UN Women, ente delle Nazioni Unite che opera in più di 120 paesi per promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile; ad oggi oltre sei milioni di donne vittime di violenza hanno già beneficiato dei suoi programmi di sostegno.

Di seguito le istruzioni per iscriversi alla corsa:

⁃ Cliccare sul seguente link: https://www.sinequanon-run-differente-mente.finishers.com/

⁃ Inserire la password : SQN2022-DM

⁃ Cliccare su “versione italiana”

⁃ Cliccare su “corsa connessa 6 km”

⁃ Nella schermata successiva cliccare nuovamente su “ Course connectèe de 6 km – S’inscrire”

⁃ Inserire i propri dati e proseguire;

⁃ Nella schermata successiva cliccare su “valider mes inscriptions”

⁃ A questo punto vi arriverà una mail di conferma;

⁃ Successivamente effettuare il pagamento dal sito effettuando i seguenti passaggi:

⁃ Cliccare sul seguente link: https://www.sinequanon-run-differente-mente.finishers.com/

⁃ Inserire la password : SQN2022-DM

⁃ Cliccare su “versione italiana”

⁃ Cliccare su “sito web della corsa”

⁃ Cliccare su “Je m’inscris”

⁃ Cliccare su “Je reserve mon dessard”

⁃ Cliccare su “Course connectèe de 6 km – réserver”

⁃ Nella schermata successiva inserire i propri dati e poi cliccare su “ passer su paiement”

⁃ Dopo aver effettuato il pagamento di 12€ vi arriverà una email di conferma.