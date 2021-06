L’Associazione ” Giovani per il cambiamento APS” chiede uno spazio all’ amministrazione comunale

*L’associazione “Giovani Per Il Cambiamento APS” dopo l’assemblea del consiglio direttivo e la plenaria dei soci, mettendo al centro un progetto che possa coinvolgere sempre più giovani sotto il punto di vista sociale, volto anche a salvaguardare il proprio territorio, chiede all’amministrazione comunale, nell’ambito delle sue disponibilità, uno spazio da attribuire all’associazione, anche presso lo stabile “ex ONMI” situato in Viale Beneduce. Annunciata anche una raccolta firme. *

Queste le parole del Presidente Salvatore Di Nisio, Vice Presidente Maurizio Raimondi e del Coordinatore Filippo Maturi.

*È importante che i giovani abbiano un m luogo di ritrovo dove studiare, apprendere e progettare la strada per il futuro dei giovani casertani. *