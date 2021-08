L’associazione guardie particolari giurate, sempre all’avanguardia nel suo settore

Qualche nozione sull’ associazione delle guardie giurate che si trova nella provincia di Napoli, più precisamente ad Arzano.

L’ Associazione Nazionale Guardie particolari giurate opera da oltre 20 anni nell’ambito della consulenza agli operatori della vigilanza privata e, la struttura è composta da circa 60 addetti. Il modello organizzativo è quello dell’associazione professionale che si avvale di dottori commercialisti ed avvocati coadiuvati da uno staff di collaboratori.

Avvocati del calibro del noto Angelo Della Pietra Antonio Marotta noto penalista e Mauro Panico

Collabora con professionisti selezionati, sia a livello nazionale che internazionale, per permettere alle aziende e agli operatori di contare su un servizio ad alto livello, qualunque sia il luogo di sviluppo delle rispettive attività.

Come Presidente nazionale dell’ Associazione Guardie Particolari Giurate sono onorato di poter immediatamente contare su 30 Avvocati per proteggere la mia immagine e la mia persona ha concluso il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti