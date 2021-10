L’associazione nazionale guardie giurate, chiede alla COSMOPOL tutele giuridiche ed economiche

In merito agli ultimi accadimenti nel settore delle guardie giurate cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quanto sta accadendo.

Questo in breve, brevissimo riepilogo dei fatti: il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate, Giuseppe Alviti in merito e non solo allo stato di agitazione che è stato indetto a Roma dalla Triplice nei confronti del Gruppo Cosmopol, ha convocato e tenuto una conferenza stampa all’interno della sede sociale dell’associazione guardie particolari giurate, nel quale, ha ribadito il proprio personale impegno e del direttivo di richiedere ad horas al gruppo Cosmopol le seguenti richieste:

1)Versare i contributi destinati ai fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito ;

2)L’ erogazione Anf( Assegni Nucleo familiare) ;

3)Mancato riconoscimento scatti di anzianità e livelli;

4)Mancato rimborso delle spese per esercitazioni obbligatorie del poligono;

5)turni di lavoro che superano le 48 ore settimanali;

6)Elevato residuo ferie anni precedenti;

7)Mancata erogazione permessi maturati e non goduti.

Sempre il presidente, ha concluso con un breve intervento che si riporta “Rimanendo in attesa di convocazione dal Ministero degli interni che ci legge al Pari della direzione IVP Cosmopol ribadiamo il nostro intento, in caso di mancata risposta, a riempire le piazze del potere con la presenza democratica degli iscritti nostre guardie giurate. Non chiediamo sconti come non ne concederemo”, questa in sostanza la conclusione del presidente delle guardie giurate, nonchè sindacalista Giuseppe Alviti