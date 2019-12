L’Associazione San Prisco bene Comune chiude l’ anno con il botto : Sindaco si butti che cadrà sulle piume

Di Tacco di Chino

San Prisco- L’associazione San Prisco Bene Comune, guidata da un giovane, chiude l’anno, invitando il sindaco dottor Domenico D’angelo a dimettersi dalla carica perchè ha permesso il ribaltone due anni fa, dopo che un ex sindaco aveva preparato il blitz per mandarlo anzitempo a casa.

Sul manifesto, scritto dall’ Associazione , alcuni punti sembrano indiscutibili, come quello delle indennità di carica percepite da alcuni Assessori apparsi inesperti o poco operativi e in qualche occasione quasi da intralcio alla macchina amministrativa.

Per esempio ,sembra efficace, sostituire i tanti dipendenti comunali andati in pensione come garantire al Comandante della Polizia Municipale le unità mancanti utili a dirigere al meglio la viabilità e il traffico a Sn Prisco e magari sanzionare i cittadini che continuano a lasciare in divieto di sosta i loro autoveicoli, da Via Napoli a Via Roma, da Viale Trieste a Via Trento, da Via Madonna delle Grazie a Via Cavacone.

Discorso a parte merita l’Ufficio Tecnico comunale . Crediamo ci sia bisogna di un’accellerata , non basta garantire solo gli abbattimenti dopo regolare sentenza dei giudici. Bisogna adoperarsi e rimediare alla la carenza di lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria prima che diventi una piaga insanabile.

Il Sindaco dott. Domenico D’Angelo, riguardo a sue eventuali dimissioni è stato piu’ volte chiaro:”Quando verificherò che in consiglio comunale non avrò più i numeri per andare avanti, ebbene,un minuto prima mi dimetterò, spiegando ai cittadini le motivazioni, sia politiche che personali, che mi hanno indetto a spiccare il volo, in attesa di tempi migliori”.

A tutte le Associazioni locali, sia politiche che culturali, Belvedere News augura un sereno e proficuo 2020, mentre all’intera città di San Prisco, un Buon Anno, in vista delle amministrative del 2021.