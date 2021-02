L’Atalanta elimina in Napoli e va in finale di Tim Cup

L’ atalanta di Gian Piero Gasperini, raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia, o Tim Cup, eliminando il Napoli allo stadio Atleti azzurri d’Italia di Bergamo, dopo una partita molto ben giocata dalla squadra neroazzurra, con una vittoria meritata.

Il primo tempo indirizza subito la partita, dopo un quarto d’ora la squadra di casa si ritrova già avanti di due reti. Apre le marcature Duvan Zapata (un ex tra l’altro che ha militato anche nelle fila del Napoli), con un forte tiro da fuori area che sblocca la partita in favore dei padroni di casa, dopo appena cinque minuti raddoppio della dea con Pessina su assist dello scatenato Zapata, indirizzano la partita verso i binari della vittoria atalantina.

Il Napoli paga a caro prezzo le assenze di Koulibali, Mertens e Fabian Rui dopo la doppia sberla ricevuta il Napoli nel primo tempo è praticamente inesistente, la difesa manifesta delle evidenti lacune.

Nella ripresa i partenopei, che provano a cambiare modulo passando al 4-2-3-1, ma non serve più di tanto, è Ilicic a sfiorare più volte il tris sempre per l’Atalanta.

E’ proprio Lozano a finalizzare una percussione caparbia di Bakayoko, per il Napoli e ad accorciare le distanze al minuto 53′, ma arriverà ancora una volta con gol di Pessina per i neroazzurri che chiude di fatto la partita e fissa il risultato sul tre ad uno in favore della dea. Per il Napoli un periodo decisamente no deve reagire subito la squadra di Rino Gattuso che vedrà impegnata la squadra nelle prossime sfide contro la Juventus, l’ Atalanta (ancora una volta) e poi in Europa League contro il Granada.

ATALANTA-NAPOLI 3-1

RETI: 11′ Zapata, 16′ e 78′ Pessina, 53′ Lozano.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (72′ Caldara), Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (91′ Pasalic); Muriel (56′ Ilicic), Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj (42′ Mario Rui); Elmas (46′ Politano), Bakayoko (64′ Demme), Zielinski (64′ Lobotka); Lozano, Osimhen (79′ Petagna), Insigne. All. Gattuso

Ammoniti: Palomino, Hysaj, Zielinski, Di Lorenzo, Insigne