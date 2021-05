L’atleta di Caserta “Remo Morelli” conclude la 100 km di Imola

Quando la passione diventa una gioia nel sacrificio.

Il comunicato di G. Sacco

Caserta/Imola. Sabato 22 maggio nell’audromono Enzo e Dino Ferrari di Imola con partenza alle ore 10: 00 si è disputato il Campionato Italiano Fidal sulla distanza dei 100 km. La manifestazione è stata archiviata con il successo in assoluto Marco Menegardi “Atletica Paratico” che ha completato la distanza in 7h22’09” In rosa al traguardo Denise Tappatà “Stamura Ancona ASD” 8h07’22” Presenti al nastro di partenza circa 300 atleti, (40 le donne) tra i tanti l’atleta Master 50 di San Prisco classe 1969 Remo Morelli (foto) tesserato per la società “Tifata Runners” Per l’atleta campano, non è la prima volta che partecipa nella lunga distanza, già nel 2019 in 9h17minuti completò con successo la cento chilometri del Passatore gara con partenza Firenze e con arrivo a Faenza. La prova di sabato 22 Morelli l’ha terminata brillantemente in 74 posizione assoluta e in 74° posizione della classifica generale con il tempo di 10h 07’27”.