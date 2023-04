“L’Atletica Solidale” L’ASPAL approda a Casamicciola

“Un gesto di solidarietà per affrontare insieme questo momento di difficoltà” sono state le parole del Presidente Luigi D’Aniello. Sabato primo aprile, l’ASPAL l’Associazione Sportiva Presidenti di Atletica Leggera ha consegnato presso la sede operativa della “Catena Alimentare ONULUS – ODV Nunzia Mattera” nata a Casamicciola nel 2014 (Casamicciola uno dei sei Comuni dell’Isola d’Ischia) motore di raccolta di beni di prima necessità destinati alle persone che vivono nella quotidianità del bisogno, poi ancora per i terremotati del 2017 ed ancora per quelli dell’alluvione del 26 novembre 2022. Il segno solidario, fatto dall’ASPAL è stato quello di versare a vantaggio del banco alimentare la cifra raccolta tra i soci presidenti appartenenti a lei, gesto per esprimere la propria vicinanza e quella di tutta l’Atletica Leggera campana al martoriato territorio. Dopo la visita e il rito di consegna il presidente Michelangelo Di Maio (a.s.d Valori Salute, Forti e Veloci) ha guidato la delegazione ASPAL sul posto dell’alluvione e del terremoto dove sono riapparse le scene apocalittiche riportate dalle cronache, quadri che a vederli da vicino mettono nell’animo disordine e pianto. La delegazione ASPAL “scossa” ha rimarcato la vicinanza al territorio e alla ONULUS Nunzia Mattera sottolineando un particolare grazie al personale volontario che si adopera ogni giorno a beneficio della collettività, in più lasciato intendere di rafforzare il rapporto intrapreso.