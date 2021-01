E’ di poco fa la notizia della positività di Victor Osimhen al Coronavirus. Rientrato in Italia per alcune cure per una riabilitazione, l’attaccante azzurro ha contratto il virus.

L’attaccante del Napoli, ha partecipato a una festa in Nigeria il 29 dicembre, giorno del suo compleanno. Il sospetto è che in questa occasione abbia contratto il coronavirus.