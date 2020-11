L’attore originario di Caserta d’amore ha il covid

L’attore originario di Caserta e impegnato in alcune serie tv come Gomorra Marco d’Amore si sarebbe recato al Policlinico di Napoli per proseguire gli accertamenti sul covid.

Questo quanto da lui dichiarato “Ho potuto constatare il lavoro importante e faticoso che medici, infermieri e operatori sanitari stanno facendo per tutti noi, garantendo posti letto”, spiega Marco D’Amore, attore e regista, tra i protagonisti più amati della serie Tv “Gomorra”, all’ingresso dell’Unità di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Federico II di Napoli, a via Pansini, noi possiamo fare tanto in questo momento semplicemente rispettando le regole – dice Marco guardando dritto nella telecamera – disinfettate le mani continuamente, mantenete la distanza di sicurezza e indossate la mascherina, ma in modo corretto, mostrando come si fa ”