Lavoratori Gisec ancora in protesta presso la Provincia

Caserta – Oggi, 19 novembre 2025, presso la sede della Provincia, è proseguito il presidio dei lavoratori del settore guardiani/sorveglianza impiegati presso la Gisec, la società provinciale a capitale pubblico che gestisce il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti.
Le istanze dei dipendenti sono state prese in considerazione dalla responsabile delle relazioni delle partecipate delle provincia di Caserta, dopo aver illustrato l’applicazione contrattuale oggettivamente peggiorative per i lavoratori e lesive delle loro prerogative professionali, in quanto muniti di terzo livello incompatibile con la mansione di pulitori.
In aggiunta le condizioni fisiche di alcuni lavoratori, sono fortemente limitate in quanto avanti negli anni e tale impedimenti accertati dal medico competente.
La dottoressa ha preso atto con i rappresenti dell’USB, sigla di appartenenza dei lavoratori, di organizzare un tavolo.
Rsu USB Gisec