Lavoratori in protesta davanti alla sede della Provincia

Nella mattinata di oggi i lavoratori del settore guardiania/sorveglianza presso la Gisec spa (la società provinciale a capitale pubblico che gestisce il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti) hanno organizzato un presidio davanti la sede della Presidenza della Provincia di Caserta. Questi dipendenti lamentano l’applicazione nei loro confronti di disposizioni di servizio oggettivamente peggiorative in quanto lesive delle loro prerogative professionali, risultando infatti gli stessi muniti di terzo livello professionale, incompatibili sia normativamente sia contrattualmente con le mansioni di pulitori cui vorrebbero adibirli. In particolar modo questi lavoratori, che sono alle dipendenze della società sin dal lontano 2012, migrati al tempo dal Consorzio Unico di Bacino, dichiarano l’assoluta inopportunità della misura, la quale non solo viene, come detto a ledere i loro diritti in materia di livello professionale, consistendo di fatto in un demansionamento, ma appare anche del tutto irragionevole, specie volendo considerare che queste nuove disposizioni di servizio sono destinate anche a dipendenti molto in là con gli anni e che hanno visto negli ultimi anni decrementare fortemente la propria capacità lavorativa, come del resto accertato recentemente dall’ASL di Caserta. Questi lavoratori contestano tale decisione , ritenuta verticale ed unilaterale, e la ratio alla base della medesima pure considerando il loro stato di esclusione dalla percezione di qualsivoglia benefit aziendale, trattati di fatto come gli ultimi degli ultimi in un’azienda che, ricordiamo, è a capitale pubblico. Per queste ragioni gli stessi lavoratori, assieme alla USB, promettono battaglia in tribunale ed in piazza, inaugurando uno stato di agitazione permanente a difesa dei propri diritti e con l’intenzione di interessare tutti gli enti preposti, tra cui appunto la Provincia di Caserta, ente proprietario della società, con la cui presidenza hanno oggi richiesto un incontro proprio per la discussione del caso. Secondo quanto dichiarano, la loro lotta è solo iniziata.