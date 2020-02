Lavori all’ esterno della Chiesa Dell’ Annunziata: parla il Sindaco Luca Branco

A cura di Dino Manzo

Capua. Da oltre una decina di giorni, a Capua, non si parla d’altro se non dei lavori iniziati all’esterno della Chiesa dell’Annunziata che da circa un anno, era completamente transennata. A tal proposito è stato presentato una interrogazione al Sindaco luca Branco da parte dei consiglieri d’opposizione ed in modo particolare dai due componenti del Movimento Cinque Stelle. Il problema in questione è il seguente :”Qualche mese fa era stata divulgatala notizia dell’assegnazione dei lavori ad una ditta di cui non conosciamo il nome ,mentre da pochi giorni sono al lavoro dei collaboratori di un’impresa edile diversa, per effettuare dei lavori, che a dire dell’opposizione, non sono assolutamente confacenti con la somma messa a disposizione. (per questi lavori occorrerà una somma molto superiore a quella divulgata ).A questa nostra domanda, il primo cittadino di Capua, con la sua sempre disponibilità e cortesia ,ci risponde:” Alla sua domanda risponderò nello stesso modo di come esporrò il definitivo chiarimento in consiglio comunale.” I lavori che sono in corso alla chiesa dell’Annunziata, sono esclusivamente a carico del Ministero dei Beni Culturali ,tramite la loro referenza provinciale (intendenza dei beni culturali di Caserta)e la ditta che li sta eseguendo è stata dal ministero stesso indicata “.Resoci conto che quanto dichiarato dal sindaco di Capua è identico a quanto appurato dagli organi competenti Provinciali, non ci resta altro che ringraziare il Dott. Branco ,per la sua squisita disponibilità, augurandogli buon lavoro.