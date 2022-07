LAVORI ALLA EX SS SANNITICA SAN LEUCIO-VACCHERIA, IL CONSIGLIERE TENGA: “RISULTATO IMPORTANTE CHE PREMIA L’IMPEGNO”

“Finalmente si risolve l’atavica problematica della ex SS Sannitica San Leucio-Vaccheria”. Esulta il Consigliere comunale Donato Tenga – delegato alle frazioni San Leucio, Vaccheria, Briano, Sala – per l’approvazione in Giunta del progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza di ben 19 strade della città di Caserta, proposto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo. Da anni, ormai, l’ex SS Sannitica San Leucio-Vaccheria è attanagliata da condizioni di profondo dissesto del manto bituminoso, che più volte hanno causato non pochi disagi agli utenti della strada. Oggi, tuttavia, grazie al progetto proposto dall’Assessore Marzo compulsato dalle numerose segnalazioni del Consigliere Tenga, sarà riqualificata. “Si tratta di un risultato davvero importante che premia l’impegno che ho dedicato negli anni affinché la ex SS Sannitica fosse riqualificata – commenta il Consigliere comunale Donato Tenga – Ringrazio fortemente l’Assessore Marzo per aver condiviso con me la necessità di inserire nel progetto anche questa strada, con un impegno di spesa importante. Sono stati stanziati, infatti, ben 75.285 Euro provenienti dal bilancio comunale”.