Lavori alla Reggia di Caserta: manutenzione straordinaria della cascata e del percorso verso il Torrione.

Nell’ambito dei lavori relativi al “Restauro di elementi architettonici artistici e di verde storico del Parco e del Giardino Inglese” si sta procedendo alla manutenzione straordinaria della cascata e del percorso verso il Torrione (il punto più alto, in cima alla cascata).

In particolare si sta provvedendo alla potatura degli alberi laterali, all’eliminazione delle piante infestanti, alla pulizia della cascata dal calcare, terra e muschio accumulatisi negli anni. L’intervento sta proseguendo durante il giorno di chiusura settimanale del parco, in quanto è necessario chiudere l’acqua per poter lavorare sulla cascata.

L’obiettivo della Direzione è riaprire il percorso prima possibile. Dopo questa attività si procederà con la messa in sicurezza del percorso del Torrione, che presenta ancora molte difficoltà.