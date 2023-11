Lavori di riqualificazione di Piazza Vetrano- Del Rosso scrive e Marzo.

Da circa due anni i lavori di Piazza Vetrano sono stati interrotti e l’area e’ rimasta completamente abbandonata e molte attività prima esistenti hanno dovuto chiudere.

Eppure nel 2020 la Giunta Marino annunciava, in pompa magna, l’avvio dei lavori di riqualificazione di Piazza Vetrano consistenti in una serie di interventi che prevedevano la realizzazione di un parco urbano, costituito da un’area giochi, un campo polifunzionale (basket pallavolo) e un bocciodromo.

Dopo i privi interventi di riqualificazione i lavori furono interrotti.

Nel mesi scorsi Marzo, nel rispondere ad una interrogazione proprio dell’avv. Maurizio Del Rosso, chiarì in Consiglio Comunale che si era in attesa di una seconda linea di finanziamento per completare i lavori avviati in assenza di copertura finanziaria.

Il consigliere comunale chiede oggi all’assessore le tempistiche per la ripresa dei lavori e la loro ultimazione e se l’Ente ha previsto forme di risarcimento per quelle attività che hanno cessato seppur temporaneamente l’esercizio a causa del grave inadempimento del Comune.