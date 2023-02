Lavori di ristrutturazione a San Prisco

SAN PRISCO. Sono iniziati da diversi giorni i lavori di sostituzione e installazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in diverse zone di San Prisco.

A darne notizia è il vicesindaco Antonio Morgillo che fa sapere: «L’amministrazione comunale ha stanziato i fondi (bilancio 2022) per il posizionamento di nuovi pali al posto di quelli rimossi per cause di sicurezza.

Si tratta di piccoli ma significativi interventi che stiamo eseguendo sulla base delle segnalazioni inviate direttamente dai cittadini. Insieme all’ufficio tecnico e alla ditta manutentrice della pubblica illuminazione monitoriamo costantemente se esistano situazioni di emergenza e criticità negli impianti cittadini».