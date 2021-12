Lavori in corso e città bloccata. Critica dura dell’opposizione

Quanto successo stamani esprime in maniera emblematica la superficialità ed l’incompetenza che hanno caratterizzato l’attuale amministrazione in questi anni. Scarso rispetto per i cittadini, assenza di visione del territorio ed inesistente confronto con le parti sociali. Programmare lavori sulla strada principale della città, interdirla al traffico veicolare, nel periodo natalizio con scuole aperte ed attività commerciali in piena attività non solo determina un grave danno economico alla città ma limita anche normali attività di tanti cittadini. Dissentiamo da questo modo di fare. Dissentiamo dal pressapochismo amministrativo ed organizzativo. Nelle sedi competenti, per quanto ci sarà concesso, valuteremo responsabilità e danni nella speranza che chi ha potere sia consequenziale nei confronti di chi ha responsabilità in tutta la vicenda. È un atto dovuto per i tanti disagi patiti dai cittadini. E chiediamo scusa noi per loro.