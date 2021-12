Maddaloni. Per effettuare i lavori di rifacimento del manto stradale in via Libertà, il Comune di Maddaloni informa che domani venerdì 17 e dopodomani sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 07.00 alle 19.00 ci saranno misure temporanee di divieto di transito per il traffico veicolare in via Libertà tra l’incrocio di via Sergente del Monaco e via Appia. A tal proposito alleghiamo l’ordinanza n 36236 a firma del Comandante della Polizia Municipale.