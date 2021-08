Lavori lungo le strade della frazione di Puccianiello di Caserta e Briano

Nell’ambito della “Riqualificazione dei tracciati viari storici” nella frazione di Puccianiello sono istituite dal 21 Agosto prossimo a tutto il 18 Settembre, le seguenti modifiche temporanee all’attuale segnaletica stradale:

1) LA CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE ORDINARIO, il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU AMBO I LATI VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA di via Concezione tratto tra il civico 02 ed il civico 12, di Viella Aniello Gentile e di Via dei Giardini nel tratto compreso tra il civico 33-3 ed il civico 33-21;

2) IL SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto di Via Concezione nel tratto compreso tra il civico 12 e Via della Valle.

3) L’INVERSIONE DEL SENSO DI CIRCOLAZIONE DI Via Della Valle, con nuova direttrice da Via Marino a Via Concezione.

Partiranno invece mercoledì 25 agosto, salvo imprevisti, in via Tenga, tra le frazioni di San Leucio e Briano, le opere previste nell’ambito del Programma di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario.

Dopo i saggi previsti per lunedì e martedi prossimi, la ditta incaricata avvierà i lavori, con la realizzazione delle zanelle laterali, mercoledì 25 agosto. Il cantiere, inizialmente programmato nelle scorse settimane, è stato posticipato per consentire la conclusione del rifacimento degli asfalti in via Tescione.