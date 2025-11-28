Lavori pubblici. A breve si completeranno i lavori in località Montedecoro

Proseguono in maniera spedita i lavori di rifacimento di via Carmignano e via Pontegrotta a Montedecoro, arterie fondamentali per la viabilità della di Maddaloni. A fare il punto della situazione è il consigliere comunale Salvatore Tramontano.

«In questi giorni è in corso la fresatura del manto stradale esistente. A seguire verranno eseguiti il collegamento tra il primo e il secondo tratto e tutti gli allacci ancora mancanti – ha evidenziato Tramontano –

A partire dalla prossima settimana sarà posato il binder e inizieranno contemporaneamente i lavori di Enel per la messa in sicurezza e il potenziamento della rete elettrica e dell’illuminazione pubblica.

Una volta completate queste fasi, si procederà con la stesura del tappeto di usura su tutta la sede stradale. I tempi previsti per la consegna dell’opera sono di circa 60 giorni, salvo imprevisti tecnici o condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Come amministrazione De Filippo realizziamo un altro degli obiettivi che ci eravamo prefissati».

Tramontano evidenzia come le novità in materia di circolazione non finiscono qui. «Subito dopo il completamento di questi interventi, partiranno i lavori di rifacimento della Strada Statale Nazionale Appia, per i quali il Comune di Maddaloni ha ottenuto un finanziamento di 2.600.000 euro dalla Regione Campania – ha spiegato – Un risultato importante che è stato possibile raggiungere anche grazie alla costante attenzione e al pressing del consigliere regionale Vincenzo Santangelo nei confronti degli uffici regionali preposti.

Un sentito ringraziamento va quindi al consigliere regionale Santangelo per l’impegno profuso e per la sensibilità dimostrata verso le esigenze del nostro territorio.

Stiamo lavorando senza sosta per restituire a Maddaloni strade più sicure, moderne e funzionali. Chiedo ai cittadini un po’ di pazienza per i disagi temporanei: ne varrà la pena».