LAVORI PUBBLICI: PUBBLICATA LA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL “PALAVIGNOLA”

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del

palazzetto dello sport “Palavignola” nel Quartiere Acquaviva. L’intervento, realizzato grazie

ai fondi del Pnrr, in particolare con il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità

dell’Abitare (PINQUA), permetterà di mettere a disposizione della città un impianto

moderno e in grado di ospitare oltre 2000 spettatori, consentendo di poter disputare

campionati di varie discipline sportive (basket e pallavolo in primis) ad alti livelli. I termini

per l’aggiudicazione dei lavori sono fissati per il prossimo 30 luglio.

I primi interventi riguarderanno la sostituzione dei tegoli di copertura; la revisione e/o la

sostituzione degli impianti tecnologici esistenti (impianto idrico, impianto elettrico, impianto

di condizionamento, etc.); la sostituzione della pavimentazione sportiva in legno; la

revisione/sostituzione delle attrezzature sportive (impianti di gioco, tabelloni elettronici,

ecc.).

Per quanto riguarda l’intervento di ampliamento, invece, esso prevede la realizzazione di

due nuovi volumi, posti sui lati lunghi (nord/sud) dell’attuale struttura. Tali spazi

ospiteranno le nuove tribune, che permetteranno di creare ulteriori 928 posti per gli

spettatori. I volumi recuperati al primo livello, nella parte sottostante le tribune, verranno

utilizzati per allocarvi le ulteriori attività necessarie al funzionamento della nuova struttura,

e più precisamente: sul lato Nord gli ingressi per il pubblico di casa; gli uffici per le società

sportive conduttrici dell’impianto; la sala stampa/sala clinic; l’area ristoro/corner store; i

servizi per il pubblico di casa. Sul lato Sud, invece, gli spazi saranno destinati a ingressi

per il pubblico casa/pubblico ospite; area ristoro/corner store; servizi per il pubblico di casa

e per i tifosi ospiti; un locale palestra a servizio delle attività sportive e un locale per

deposito.

“Il Palavignola – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – diventerà il palazzetto

dello sport della città di Caserta nonché un punto di riferimento per lo sport e la socialità

del Quartiere Acquaviva. Gli interventi che verranno compiuti porteranno ad avere una

struttura in grado di accogliere oltre 2000 spettatori. In tal modo, anche le squadre che

saranno impegnate in campionati di alto livello, in diversi sport, potranno utilizzare questo

impianto”.

“Con questi fondi del PINQUA – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano

Marzo – interveniamo su una struttura di fondamentale importanza per la nostra comunità,

che sarà il vero fiore all’occhiello per quel che concerne l’impiantistica sportiva. Si tratta di

un’altra importante opera per il Quartiere Acquaviva, un’area cruciale per l’intera città e

sulla quale abbiamo investito una buona parte delle risorse che siamo riusciti ad

intercettare”.