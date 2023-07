LAVORI PUBBLICI – PUBBLICATA LA GARA PER LE OPERE DI RIGENERAZIONE DEL QUARTIERE ACQUAVIVA.

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione assi viari

esistenti, riorganizzazione percorsi ciclo-pedonali, verde attrezzato e decoro urbano” da

realizzarsi nel Quartiere Acquaviva, per un importo complessivo di circa 4,2 milioni di euro.

L’intervento rientra nell’ambito del PNRR e in particolare del PINQUA (Programma

Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) che ha in dotazione un finanziamento

totale di 15 milioni di euro. La scadenza del bando è fissata al 30 luglio.

I fondi sono destinati a opere che hanno l’obiettivo di dare una veste completamente

nuova al quartiere più popoloso della città, attraverso interventi che riguarderanno la

riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, la creazione di un ampio percorso

ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, la modifica e l’integrazione

dell’impianto fognario e dello smaltimento delle acque, l’abbattimento delle barriere

architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e la riqualificazione delle

villette.

In particolare, sarà effettuato il rifacimento del tappetino di asfalto nelle strade del

quartiere. Nel dettaglio, si interverrà in: via Acquaviva, via Trento, viale Lincoln, via

Volturno, piazza Po, via Arno, via Tevere, via Sele, via Sarno, via Garigliano, via Clanio,

via Piave, via Benevento, via Montale, via S. Commaia, via Kennedy, via Feudo di San

Martino, via Adige, via Serao, via Avellino, via Pasolini, largo Alento, via Jenco, via

Verdinois, via Zoli, via Di Giacomo, via Perlasca, via Ragazzi del 99, via Salerno, via

Foscolo, via D’Annunzio, via Carducci, via Manzoni.

Per quanto concerne i marciapiedi, è prevista un’opera di riqualificazione e di ampliamento

di quelli esistenti, con l’apposizione di nuova pavimentazione, e di realizzazione ex novo.

Le strade interessate saranno: via Feudo di San Martino, via Adige, via Serao, via

Avellino, via Pasolini, via Kennedy. Nel progetto, poi, è compresa la realizzazione della

fogna e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche su tutta la parte di via Feudo di San

Martino che allo stato ne è sprovvista.

Il circuito di piste ciclabili è stato predisposto su tutta la lunghezza di via Acquaviva, fino al

confine con San Nicola La Strada, su parte di viale Lincoln e su via Feudo di San Martino,

compreso il prolungamento di via Jenco che è l’asse di recente realizzazione che

completa proprio via Feudo di San Martino.

Tutte le aree in cui si interverrà saranno dotate di cestini portarifiuti. Laddove la

dimensione del marciapiede lo consente è stato previsto l’inserimento di panchine. Sarà,

inoltre, ripristinata la segnaletica verticale e orizzontale con strisce di demarcazione tra

carreggiata, piste ciclabili, banchine laterali. Previsto il totale abbattimento delle barriere

architettoniche, sia fisiche che percettive e sensoriali. Saranno realizzati percorsi tattili per

ipovedenti e non vedenti, in linea con quanto già fatto in diversi quartieri della città.

Verranno completamente riqualificate, infine, le villette di via Trento, via Arno, via Avellino

e via Pasolini. In questi casi le opere prevedono l’apposizione di cestini, panchine,

fontanelle, nuove aiuole, moderni sistemi di illuminazione, giochi per bambini e un

impianto di videosorveglianza.

Città di Caserta

P.zza Vanvitelli 81100 Caserta

“Il PINQUA – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – rappresenta uno

strumento di fondamentale importanza per intervenire nelle attività di riqualificazione di un

quartiere di primaria importanza quale il Quartiere Acquaviva, che non è solo il più

popoloso della città, ma ricoprirà anche un ruolo determinante come hub dedicato alla

mobilità e, più precisamente, all’intermodalità. L’area sarà interessata da interventi di

particolare rilievo, che riguarderanno la sistemazione delle strade, la realizzazione di nuovi

marciapiedi, di un percorso ciclabile che si estenderà fino al confine con San Nicola La

Strada, e il rifacimento di tutte le villette comunali. Un progetto complessivo di

rigenerazione urbana”.

“Grazie all’impiego di queste risorse, – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici,

Massimiliano Marzo – rendiamo centrale e strategico il Quartiere Acquaviva, destinatario

di un intervento enorme, mai visto prima. Questa molteplicità di opere conferirà un ruolo

nuovo all’intera area, che sarà riqualificata totalmente, venendo incontro alle esigenze e

alle richieste dei residenti. I cittadini che vivono nella zona hanno bisogno di maggiori

servizi, moderni ed efficienti, e, grazie a questi fondi del PINQUA, saremo in grado di

cambiare volto al Quartiere Acquaviva”.