LAVORI PUBBLICI: PUBBLICATO IL BANDO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE OUTDOOR NEL QUARTIERE DEGLI ARANCI.

È stato pubblicato il bando per i lavori di costruzione dell’impianto sportivo polivalente

outdoor nel Quartiere degli Aranci, che sorgerà all’interno del cosiddetto “Buco della 167”

e che è finanziato da fondi PNRR. Si tratta di un appalto del valore di 2 milioni di euro, e il

termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del prossimo 19

giugno.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto sportivo polivalente, con una particolare

attenzione dedicata all’atletica leggera, con la costruzione di una pista di atletica

regolamentare, di una pista per il salto in lungo e di un impianto per il salto in alto. Prevista

anche la realizzazione di un campo di calcio a 5.

La pista sarà ad otto corsie, per una larghezza utile di 10 metri e sarà dotata di un sistema

di drenaggio per conseguire la realizzazione di un prato in erba naturale sempre asciutto e

praticabile. All’interno della pista di atletica sono stati previsti gli spazi dedicati al salto in

lungo e al salto in alto e un campo destinato alle attività di calcio a 5. È prevista

l’apposizione del manto erboso del campo di calcetto e la sistemazione del terreno di

gioco.

“È un passo fondamentale – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – per la

realizzazione di un’opera strategica per la città, che, fra l’altro, va a sanare una ferita nel

cuore del Quartiere degli Aranci. Abbiamo puntato molto su questa struttura, decidendo di

trasformarla nella ‘casa’ dell’atletica leggera e quindi destinarla allo sport, sia agonistico

che amatoriale. Crediamo fortemente nel ruolo dello sport come strumento di crescita

sociale per i nostri giovani e questa struttura rientra all’interno di un piano complessivo

che, nel giro di un paio di anni, doterà Caserta di una serie di impianti sportivi

all’avanguardia e che consentiranno di praticare ogni tipo di sport, sia individuale che di

squadra. Non dimentichiamo, infine, – ha concluso il Sindaco – che in questo luogo

qualcuno voleva realizzare un centro commerciale. Noi, invece, abbiamo puntato sullo

sport, con un intervento ad alta valenza sociale”.

“Quest’opera – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – è

importante per l’intero Quartiere degli Aranci e rappresenterà un polo di aggregazione per

tante persone. Abbiamo lavorato molto a questo progetto e l’iter sta procedendo

regolarmente. Grazie ai fondi del PNRR riusciremo a cambiare il volto della città”.