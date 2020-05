Lavori pubblici, riprendono le opere in via Leonardo Da Vinci a Cesa

CESA – Con la riapertura dei cantieri edili sono ripresi anche i lavori di rifacimento della strada di via Leonardo Da Vinci. “Le opere sono riprese con una novità- sottolinea il Sindaco Enzo Guida – in quanto durante il periodo di sospensione il consiglio comunale ha preso atto di una donazione, compiuta dalla famiglia Oliva-Bortone, che consentirà di allargare oltremodo la strada”.

Dopo questo passaggio in consiglio comunale, è stato elaborato un progetto di ulteriore allargamento della strada, con nuovi fondi che sono stati messi a disposizione, per completare l’opera. In questo modo riprende questa importante opera pubblica attesa da circa 30 anni.

“Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare altri lavori già appaltati – specifica il sindaco – si tratta del secondo lotto della copertura nel cimitero cittadino e del completamento della sala polivalente all’interno della Palestra del Fanciullo”.

Tra breve, invece, dovrebbero essere appaltati altri due interventi. Il primo riguarda il rifacimento di alcune strade cittadine, per circa 150 mila euro.

Si tratta di una opera finanziata mediante il recupero di fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti. L’altro lavoro, invece, riguarda un ulteriore intervento di predisposizione di luci a Led in una parte del paese, per avere un impianto elettrico a risparmi energetico. Nelle scorse settimane, infine, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per installare i punti per il Wi-Fi libero nelle piazze principali del paese.