Lavori villa Padre Pio: L’Altra Italia Ambiente scrive a Carlo Marino

Al Sindaco di Caserta

La recinzione di piazzetta Padre Pio, ci fa capire che sono iniziati i lavori di rifacimento della stessa e che ci saranno, come previsto nel progetto, interventi di potatura ed abbattimento di alberi .

L’associazione “L’Altritalia ambiente” persegue da sempre l’obbiettivo della loro salvaguardia e del potenziamento del prezioso verde in città, consapevole che il Patrimonio Arboreo Comunale costituisce un irrinunciabile e irripetibile polmone vitale per le popolazioni locali e un elemento indiscutibile del paesaggio e della geografia dei luoghi.

Sottolineiamo, aldilà dell’indubbio valore paesaggistico, eco-sistemico e frescura che gli alberi procurano nelle giornate di calura, il ruolo fondamentale delle piante nella purificazione dell’aria dall’inquinamento atmosferico da gas di scarico e particelle dannose alla salute.

La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha accertato, tra l’altro, la relazione che esiste tra l’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione dell’epidemia da Covid-19 rilevando la presenza dell’RNA del SARS-CoV-2 nel particolato di PM10.

La presenza di alberi in città, ovvero nei luoghi dove si producono maggiormente le polveri inquinanti aiuta a limitare l’inquinamento.

Si è documentato come, esposizioni croniche ad elevate concentrazioni di particolato atmosferico, come quelle che si registrano in tante città, hanno conseguenze negative sulla salute, rappresentando un fattore predisponente a maggiore suscettibilità degli anziani fragili alle infezioni virali e alle complicanze cardio-polmonari.

Gli alberi, soprattutto se grossi e con vaste chiome lasciate crescere in modo naturale, costituiscono un valido e insostituibile baluardo difensivo!

Per tali motivi la cura e l’attenzione per gli alberi in città dovrebbe essere sempre una priorità delle Amministrazioni per la gestione attenta del bene pubblico.

Riconosciamo legittime e fondate le preoccupazioni dei cittadini e delle altre Associazioni che hanno già fatto sentire la loro voce ed a cui ci associamo.

Chiediamo quindi al Sindaco Marino di sospendere la potatura e gli altri interventi per consentici di conoscere con tempestività ciò che si intende fare per non mettere a rischio il verde pubblico ma per garantirne la sopravvivenza.

In tale ottica si ricorda che le operazioni di potatura devono necessariamente rispettare tempi e modalità di esecuzione (certo non con una generica e devastante capitozzatura).

L’associazione “L’Altritalia ambiente” pertanto si dichiara decisamente preoccupata per quanto l’Amministrazione Comunale si appresta a realizzare senza che vi sia un dovuto e necessario confronto con i cittadini e con le Associazioni .

Il vice segreatario generale Avv. Giuseppe Altieri