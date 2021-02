Lavoro al Comune per i percettori del reddito di cittadinanza

La giunta comunale di Cesa ha accolto il progetto: progetti di utilità collettiva. Un iniziativa che permetterà ha coloro che prendono il reddito di cittadinanza di poter lavorare per il comune. Per il momento le persone prese sono 36.

Queste le parole del vice sindaco Guarino: “ll reddito di cittadinanza prevede per i beneficiari ,la sottoscrizione di un patto per il lavoro e l’inclusione sociale. All’interno di questo percorso, è previsto l’obbligo di partecipare ai Puc, che dovranno svolgersi in ambito culturale, sociale, ambientale e di tutela dei beni comuni. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa, formazione, sicurezza e quanto altro necessario alla attivazione saranno a carico del fondo povertà, nell’ambito dell’attuazione del piano di zona, dunque senza costi per l’Ente”.