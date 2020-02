Concorso pubblico della Polizia di Stato per l’assunzione di 1650 allievi agenti.

Il bando, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, è stato pubblicato, oltre che sul sito istituzionale del corpo, sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020. La partecipazione è aperta a candidati civili in possesso degli specifici requisiti richiesti che potranno inviare la domanda di partecipazione alla selezione per esami fino alla scadenza del 2 marzo 2020.

I requisiti richiesti per la presentazione della domanda al concorso per 1650 allievi della Polizia di Stato prevedono il possesso della cittadinanza italiana, del diploma di scuola media superiore ed un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 26 anni non compiuti. Oltre ai requisiti di base per l‘accesso ai concorsi pubblici, richiesti, inoltre, la condizione di pieno godimento dei diritti civili e politici, il possesso di qualità morali e di condotta idonee allo svolgimento della funzione, come previsto dall’articolo 35 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale necessaria allo svolgimento dei compiti previsti dalla funzione che saranno oggetto di accertamento d’ufficio da parte dell’Amministrazione.