L’AVV. DI STASIO NEL RICORDO DEL PRESIDENTE DEGLI AVVOCATI CALATINI

Maddaloni. Nel giorno dell’ultimo saluto all’avv. Donato Di Stasio, figura di alto livello culturale politico e professionale, riceviamo il ricordo dell’amico e collega avv. Antonio Caradonna, presidente degli Avvocati Calatini.

“Purtroppo la scomparsa di Donato è una gravissima perdita per quanti come noi che l’abbiamo personalmente conosciuto, ma credo che lo sia anche per tutta la città di Maddaloni.

Lo spessore culturale e professionale di Donato, unito alla sua profonda umanità, hanno fatto di lui una persona sempre disponibile ed al fianco della classe professionale e dell’associazione da me presieduta, nelle battaglie fatte per la difesa dell’avvocatura e delle sue istituzioni. Forse non tutti sanno che, il successo della nostra comune battaglia per la riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Maddaloni, fu conseguito per l’opera da lui profusa, allorquando era componente della Giunta Comunale dell’epoca; eppure, ricordo, non volle che gli fossero attribuiti meriti od onori, affermando di aver fatto solo il suo dovere di cittadino ed amministratore, restituendo alla Città quello che le era stato ingiustamente tolto. Questo era Donato, una persona umile ed onesta, ed io credo che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe combattuto insieme alla classe forense maddalonese anche le future battaglie per la difesa della professione e dei diritti dei cittadini maddalonesi a non essere privati di uno dei servizi essenziali, qual’è quello della giustizia”.