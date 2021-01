Le Acli di Caserta leggono “Fratelli tutti”

Le Acli di Caserta propongono tre appuntamenti di lettura commentata dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.

Il percorso di approfondimento e riflessione è curato da Don Nicola Lombardi, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta e Parroco di Casolla, Mezzano, Piedimonte e Staturano.

Il primo appuntamento è per sabato 16 gennaio 2021 alle ore 10:00. Per partecipare sarà sufficiente connettersi mediante la piattaforma ZOOM con il seguente link: https://zoom.us/j/93210761735.

Dopo una breve presentazione dell’Enciclica, con la lettura di alcuni paragrafi, Don Nicola Lombardi svolgerà alcune considerazioni e rilievi. I partecipanti potranno anche proporre brevi considerazioni e porre interrogativi.

L’Enciclica “Fratelli Tutti” è un testo fondamentale per i laici cristiani impegnati nel sociale e nella politica. I concetti chiave, ovvero quelli della fraternità e della solidarietà sociale, sono molto cari alle Acli. Le parole scritte dal Sommo Padre sono un fonte d’ispirazione e nuova pagina di dottrina sociale della Chiesa. L’amicizia sociale è un fondamento universale per la rinascita della società che sia solidale e generativa, per una prospettiva inclusiva che non tralasci nessuno.

12 gennaio 2021